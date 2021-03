Fortaleza: confira boletim médico do clube com Matheus Vargas e Felipe

O Fortaleza divulgou uma atualização do boletim médico do elenco nesta quarta-feira (10). O clube registrou que o volante Felipe e o meia Matheus Vargas não foram relacionados para a estreia tricolor no Campeonato Cearense de 2021.

Da lista, Felipe está em transição física por conta de uma tendinite no tornozelo esquerdo. O atleta ainda não atuou na atual temporada, sendo baixa contra CRB e Sampaio Corrêa.

Já Matheus Vargas apresentou sintomas de labirintite e foi retirado da relação que enfrenta o Atlético-CE às 15h, no estádio Domingão, em Horizonte. O jogador foi utilizado na última partida, contra o Sampaio, e retornou para a equipe após empréstimo ao Atlético-GO.

O clube também anunciou que o volante Matheus Jussa e os atacantes Osvaldo e Wellington Paulista ganharam folga para evitar o excesso de desgaste físico. A prática será utilizada sob comando do técnico Enderson Moreira no início do ano.

Confira boletim médico do Fortaleza

