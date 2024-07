Fortaleza cai de posição na Série A após fim da 14ª rodada; veja classificação

Mais uma rodada do Brasileirão chegou ao fim nesta quinta-feira (4), com quatro jogos. O Flamengo segue na liderança. Já o Palmeiras perdeu a vice-liderança para o Botafogo. O Fortaleza caiu uma posição.

Grêmio e Palmeiras empataram em 2 a 2, no Estádio Centenário. Já o Bahia venceu o Juventude por 2 a 0 e se manteve no G-4. Fluminense e Internacional também não saíram do lugar com 1 a 1 no placar. Já o Corinthians venceu o Vitória por 3 a 2, mas segue na zona de rebaixamento.

Já o time comandado por Juan Pablo Vojvoda foi derrotado pelo Vasco por 2 a 0 na quarta-feira, fora de casa, e saiu da oitava para a nona posição na tabela. O próximo desafio será diante do Fluminense, a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão.

SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO APÓS 14ª RODADA

Flamengo Botafogo Palmeiras Bahia São Paulo Athletico-PR Bragantino Cruzeiro Fortaleza Internacional Atlético-MG Criciúma Juventude Vasco Cuiabá Vitória Corinthians Grêmio Atlético-GO Fluminense