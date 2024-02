Fortaleza anuncia venda de volante Matheus Jussa ao Shanghai Port, da China

O Fortaleza anunciou nesta segunda-feira (12), venda de volante Matheus Jussa ao Shanghai Port, da China. O atleta tinha contrato com o Leão do Pici até 31 de dezembro de 2024.

O Tricolor vendeu 75% dos direitos econômicos do atleta e os outros 25% pertenciam ao Oeste-SP. A operação da venda custou US$ 400 mil, desse valor US$ 300 mil foi destinado ao Fortaleza e US$ 100 mil ao clube paulista.

Em 2023, Jussa atuou emprestado ao Catar SC (10 jogos e 3 gols marcados) e depois ao Cruzeiro (27 jogos, um gol marcado).

Pelo Leão

Jussa defendeu o Tricolor em 80 partidas, nas quais fez um gol e duas assistências. Além disso, foi Bicampeão Cearense (2021 e 2022) e Campeão da Copa do Nordeste.

O volante também fez parte do elenco de 2021 que levou o Fortaleza ao G4 da Série A do Brasileiro, terceiro lugar na Copa do Brasil e à disputa inédita na Libertadores. Na competição internacional, o jogador disputou cinco partidas.

O Tricolor de Aço agradeceu em comunicado oficial a passagem de Jussa pelo clube:

"Por ter feito parte de capítulos inesquecíveis na história do Clube, o Fortaleza agradece todo respeito e dedicação do atleta com o Manto Tricolor. O Leão do Pici deseja sucesso ao volante no seus próximos desafios".