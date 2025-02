Fortaleza anuncia rescisão de Thiago Galhardo

O Fortaleza anunciou a rescisão contratual com o meia-atacante Thiago Galhardo nesta quinta-feira (13). O contrato do atleta com o Leão do Pici se encerraria ao fim de 2025.

Galhardo tem negociações avançadas com o Santa Cruz, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

Obrigado, TG! 🦁



Pelo Leão

Galhardo atuou em 100 jogos com a camisa do Leão do Pici, fez 27 gols e 9 assistências, além de ter conquistado dois títulos sendo Campeão Cearense 2023 e da Copa do Nordeste 2024.

Na sua chegada em 2022, o atleta foi extremamente importante para a arrancada histórica da equipe no Brasileirão Série A daquele ano, marcando sete gols. O Tricolor saiu da zona de rebaixamento à disputa da Copa Libertadores, a segunda da história do Clube.

Em 2023, o meia-atacante fez 68 partidas e marcou 17 gols nas campanhas das seis competições disputadas naquele ano.

O Fortaleza agradeceu ao jogador: "O Leão do Pici agradece a dedicação de Thiago Galhardo durante as temporadas que defendeu o Manto Tricolor, e deseja sucesso nos seus próximos desafios".