Fortaleza anuncia renovação de empréstimo de meia Lucas Lima até o fim de 2022

O Fortaleza anunciou nesta quinta-feira (27) a renovação de empréstimo do meia Lucas Lima. O jogador pertence ao Palmeiras, mas fica no time cearense até dezembro de 2022.

A negociação tinha sido concluída e restavam detalhes burocráticos para o anúncio oficial. O atleta chegou ao Pici durante a disputa da Série A de 2021 e agradou ao técnico Vojvoda.

Aos 31 anos, não estava nos planos da equipe alviverde e foi cedido ao Leão com divisão salarial. O vínculo no Palmeiras é até dezembro, o que o deixará livre no mercado em seguida.

Com a camisa tricolor, Lucas Lima participou de 17 jogos, com um gol e uma assistência. No esquema 3-5-2, pode atuar na armação ofensiva ou mais recuado no meio-campo.

FICHA TÉCNICA

Nome: Lucas Rafael Araújo Lima

Posição: Meio-campo

Idade: 31 anos - 09/07/1990

Naturalidade: Marília-SP

Clubes: Inter de Limeira-SP, Internacional-RS, Sport-PE, Santos-SP e Palmeiras-SP.