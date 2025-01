Fortaleza anuncia continuidade do projeto de futsal com folha salarial menor

O Fortaleza publicou nota oficial nesta sexta-feira (17), esclarecendo sobre a continuidade do projeto do Futsal do clube. O Fortaleza confirmou que o time profissional adulto de futsal se apresentará na segunda quinzena de janeiro, com foco na temporada de 2025, mas com um investimento menor do que foi em 2024.

No referido ano, o clube investiu alto, conquistando a Copa Nordeste de Futsal, Copa Estado do Ceará, Taça Betinho Studart e o primeiro Campeonato Brasileiro de Futsal, além dos vice-campeonatos da Copa do Brasil e Campeonato Cearense.

"Tamanho sucesso deu visibilidade à categoria. O projeto, portanto, continua, seguindo uma readequação orçamentária, com observância à realidade do clube, e praticando uma gestão responsável, conforme aprovação do Conselho Deliberativo. Ainda sobre o orçamento, é importante ressaltar que, além da renovação dos patrocinadores atuais, o clube segue aberto a novas cotas para o incremento do plantel", diz um trecho da nota.

Ainda que o projeto vá ter uma readequação orçamentária, o clube garante que contará com um elenco competitivo.

"Com isso, apresentaremos um elenco sólido e competitivo, mas mais enxuto e leve que o do ano anterior. Aos profissionais que preferirem não continuar neste modelo, o clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira".

Na sexta-feira, o Ala Jackson Samurai desabafou sobre a proposta oferecida pelo Fortaleza para uma renovação.

Competições

Esta temporada nos reserva o Campeonato Brasileiro, Copa Nordeste, Copa do Estado, Campeonato Cearense e a Supercopa do Brasil, e, em caso de vitória, disputaremos ainda a Libertadores da América 2025.

Categorias Sub-8 e Sub-13

Na nota, o clube também informou que ofertará duas categorias (Sub-8 e Sub-13) no masculino.