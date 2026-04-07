Fortaleza 300 Anos - Muito além de Ceará e Fortaleza: quais os outros clubes de futebol da capital

A cidade de Fortaleza completa 300 anos na próxima segunda-feira (13). Nesse tempo, a maior cidade do Nordeste e a quarta mais populosa do Brasil respira futebol há 122 anos, quando a primeira partida foi registrada.

O jogo ocorreu em 24 de dezembro de 1904, no Passeio Público, no Centro. O confronto foi disputado entre o Foot-Ball Club, composto por moradores locais, e marinheiros britânicos do English Team, terminando com a vitória dos visitantes por 2 a 0.

O Campeonato Cearense, paixão local que está na alma do fortalezense, é disputado desde 1915 e faz parte anualmente até hoje da história da cidade.

Foram 111 edições do campeonato, abrigando clubes de todos os tamanhos, torcidas e paixões espalhadas pela cidade.

Claro que Ceará e Fortaleza são os times mais lembrados, que chamam mais atenção por suas histórias, feitos e gigantescas torcidas, mas o futebol na cidade aniversariante vai além de ambos.

Clubes profissionais ativos em Fortaleza

Você sabe quantos times de futebol profissional estão ativos e disputam alguma divisão do Campeonato Cearense? Hoje são 9, espalhados pelos bairros da cidade: Ceará (Porangabuçu), Fortaleza (Pici), Ferroviário (Barra do Ceará), Floresta (Vila Manoel Satiro), Atlético (Lagoa Redonda), Tiradentes (Antônio Bezerra), Tirol (Jacarecanga), Calouros do Ar (Sapiranga) e Terra e Mar (Mucuripe).

A lista poderia ser bem maior, já que dezenas de clubes tiveram sede em Fortaleza ao longo dos 111 anos de Campeonato Cearense, mas foram extintos.

Alguns deles foram campeões estaduais, como Maguari (1929, 1936, 1943 e 1944), Orion (1930), América (1935 e 1966), Tramways (1940) e Gentilândia (1956). Outras equipes na capital incluem Peñarol, Usina Ceará, Riachuelo, Somda, Nacional, Volante e Duque de Caxias.

Mas vamos aos 9 que ainda estão na ativa, mexendo com os corações dos fortalezenses?

Ceará Sporting Club

Foto: Arte Jogada

O Vozão foi fundado em 1914, possui 47 títulos estaduais, incluindo o pioneiro pentacampeonato entre 1915 e 1919, além de ser tricampeão da Copa do Nordeste (2015, 2020 e 2023), sendo um dos maiores vencedores do torneio regional.

Foi o primeiro clube do estado a chegar a uma final da Copa do Brasil, em 1994; a disputar um torneio internacional (Copa Conmebol em 1995); e único time na história da Sul-Americana a vencer todos os jogos da fase de grupos (100% de aproveitamento em 2022).

Fortaleza Esporte Clube

Foto: Arte Jogada

O Leão foi fundado em 1918, tem 47 títulos do Campeonato Cearense, com destaque para seu pentacampeonato (2019, 2020, 2021, 2022, 2023). Outros feitos do Leão são: vice-campeão da Taça Brasil em 1960 e 1968; o título da Série B 2018; o tricampeonato da Copa do Nordeste (2019, 2022, 2024); a final da Copa Sul-Americana 2023; além de campanha de destaque na Série A (G4 em 2024) e três participações na Libertadores.

O Leão tem a melhor campanha de um time nordestino na Libertadores e no Brasileirão de pontos corridos, com a 4ª colocação.

Ferroviário Atlético Clube

Foto: Arte Jogada

O Ferroviário Atlético Clube, fundado em 1933, tem raízes operárias, fundado na Rede de Viação Cearense (RVC).

É um dos clubes mais tradicionais do Ceará, destacando-se como o único do estado bicampeão brasileiro (Série D 2018 e 2023, ambos invictos). Conhecido como "Tubarão da Barra", possui 9 títulos cearenses, além de ter participado seis vezes da elite do futebol nacional entre 1979 e 1984.

Terra e Mar

Foto: Arte Jogada

A Sociedade Esportiva e Cultural Terra e Mar Clube, conhecida como "Tricolor Praiano", é uma tradicional agremiação do bairro Mucuripe, em Fortaleza, que completou 87 anos de história em 1º de junho de 2025.

Fundada em 1938, a instituição é um símbolo cultural e esportivo da comunidade pesqueira do Mucuripe.

O clube possui o estádio Luis Cesário, localizado no Mucuripe, que funciona como um ponto de encontro comunitário e de jogos amadores e profissionais.

Calouros do Ar Futebol Clube

Foto: Arte Jogada

O Calouros do Ar Futebol Clube, fundado em 1º de janeiro de 1952 em Fortaleza, é um dos clubes mais tradicionais do futebol cearense, com destaque para a conquista do título estadual de 1955.

Foi fundado por oficiais da Base Aérea de Fortaleza, e seu nome presta homenagem aos aspirantes da Aeronáutica (os "calouros do ar").

Floresta Esporte Clube

Foto: Arte Jogada

O Floresta Esporte Clube, fundado em 1954 na Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza, tornou-se um dos clubes de crescimento mais rápido no cenário local após sua profissionalização em 2015, com ótima estrutura física e CT. Em três anos chegou na elite do futebol cearense, foi campeão da Fares Lopes em 2017 em cima do Fortaleza e Taça dos Campeões Cearenses em 2018 em cima do Ceará.

Nacionalmente, foi vice-campeão brasileiro da Série D (2020), garantindo um histórico acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, após eliminar o América-RN nas quartas de final. Na final, ficou com o vice-campeonato após enfrentar o Mirassol.

Associação Esportiva Tiradentes

Foto: Arte Jogada

O principal feito da história do clube foi a conquista do Campeonato Cearense de 1992. Naquele ano, devido a imbróglios jurídicos e regulamentares, o título foi dividido entre quatro clubes: Tiradentes, Ceará, Fortaleza e Icasa. A Associação Esportiva Tiradentes (conhecida como o "Tigre da PM") é um clube tradicional de Fortaleza, fundado em 15 de setembro de 1961 e historicamente ligado à Polícia Militar do Estado do Ceará.

Atlético Cearense

Foto: Arte Jogada

Fundado em 1997 como Uniclinic Atlético Clube pelo médico Vanor Cruz, o clube foi arrendado e posteriormente adquirido pelo jogador Ari em 2017, mudando o nome para FC Atlético Cearense.

O maior feito nacional do clube foi garantir o acesso inédito à terceira divisão nacional após eliminar a Juazeirense nas quartas de final da Série D de 2021.

Centro de Formação de Atletas do Tirol

Foto: Arte Jogada

O Tirol Esporte Clube (anteriormente conhecido como Pague Menos) é um clube cearense que tem como destaque a revelação de jogadores, tendo alcançado a elite do futebol estadual em 2025. O clube foi o pioneiro no estado a aderir ao modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) em 2022.