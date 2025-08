Fluminense x Internacional pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e escalações

Fluminense e Internacional se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (6), pelo jogo de volta das Oitavas de Final. O jogo será às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

A partida de ida teve vitória do Tricolor das Laranjeiras por 2x1 no Beira-Rio. Assim, Flu joga por um empate para avançar. Para o Colorado, uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Se vencer por 2 gols, o Inter avança no tempo normal.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV, Amazon Prime e Premiere.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



FLUMINENSE:

Fábio, Samuel Xavier, Freytes, Manoel e Guga; Martinelli, Hércules e Nonato (Paulo Henrique Ganso); Canobbio, Serna e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho

INTERNACIONAL:

Rochet; Vitão, Mercado e Juninho (Wesley); Aguirre, Thiago Maia, Richard (Bruno Henrique), Alan Patrick e Bernabei; Carbonero e Borré. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)