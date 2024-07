Floresta x Sampaio Corrêa: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Floresta entra em campo nesta segunda-feira (22), às 20h, contra o Sampaio Corrêa, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, em jogo pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Onde Assistir

A partida será transmitida por: DAZN.

Palpite para o jogo

Como chegam as equipes

O Floresta chega na partida visando se estabelecer na competição e, em caso de vitória, sonhar com voos mais altos na Série C. Para isso, o Verdão da Vila vai contar com os retornos do volante Marcelo, o zagueiro Ícaro e do atacante Buba.

Já o Sampaio deve ter alterações em todos os setores no jogo. Na zaga os retorno de Rafael Luiz na lateral direita após suspensão e Fábio Aguiar, recuperado de lesão, pelo lado esquerdo. No meio-campo, Gabriel deve ser sacado para entrada de João Felipe, que deve ser deslocado para o ataque.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Floresta

Titulares: Luiz Daniel; Ícaro, Ricardo Lima e Lucas Santos; Watson, Pará, Lucas Alisson, Jô Almeida e Wescley; Andrew e Romarinho.

Luiz Daniel; Ícaro, Ricardo Lima e Lucas Santos; Watson, Pará, Lucas Alisson, Jô Almeida e Wescley; Andrew e Romarinho. Técnico: Marcelo Cabo.

Sampaio Corrêa

Titulares: Rafael Mariano; Rafael Luiz, Betão, Fábio Aguiar e Thallyson; Cavi, Jhonathan Varela e Nádson; Pimentinha, Bruno Baio e João Felipe.

Rafael Mariano; Rafael Luiz, Betão, Fábio Aguiar e Thallyson; Cavi, Jhonathan Varela e Nádson; Pimentinha, Bruno Baio e João Felipe. Técnico: Zé Augusto.

Floresta x Sampaio Corrêa | FICHA TÉCNICA

Competição: 14ª rodada da Série C do Brasileirão 2024

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Data: 22/07/2024

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Gustavo Holanda Souza (SP);

Árbitro assistente 1: Anderson Jose de Moraes Coelho (SP);

Árbitro assistente 2: Robson Ferreira Oliveira (SP);

Quarto árbitro: Luiz Cesar de Oliveira Magalhaes (CE).