Floresta terá elencos diferentes para Série C do Brasileiro e Cearense da Série B

Para 2022, o Floresta tem um calendário com competições importantes, como a Copa do Nordeste (em andamento), Série C do Brasileiro, Série B do Estadual e Taça Fares Lopes. Ainda que todas tenham a atenção do clube, a diretoria do Verdão determinou prioridades, formando comissões técnicas e elencos diferentes para as disputas. Até a gerência de futebol terá profissionais diferentes se dedicando nas montagens dos elencos.

O planejamento é semelhante ao de 2021, quando disputou a Série B do Cearense e a Série C do Brasileiro com elencos e comissões técnicas distintas, sendo a competição nacional a prioridade do Verdão. E o motivo primordial para isso é o calendário, já que as competições são paralelas. Enquanto a Série B Cearense começa no dia 8 de maio, a Série C do Brasileiro inicia no dia 9 de abril.

Portanto, era inviável que o Verdão disputasse com o mesmo elenco, como aconteceu em 2021. Na ocasião, o Verdão permaneceu na Série C, e não conquistou o acesso estadual, parando na 1ª Fase.

Na Copa do Nordeste

E para 2022, com a Copa do Nordeste como "novidade" no calendário, a competição regional já foi um laboratório. O investimento realizado foi reduzido, com apenas seis contratações para se juntarem com os remanescentes e atletas sub-20.

Foram contratados: goleiro Marcão (ex-Santa Cruz/PE), zagueiro Yan Souto (Ex-Boston City/MG), lateral-direito Yago Rocha (Ex-Tombense/MG), lateral-esquerdo Pedro Rosa (Ex-Criciuma), volante Rendell Andrade (Ex-Boston City/MG) e atacante Igor Oliveira (Ex-Vila Nova/MG).

Legenda: O experiente treinador Ricardo Drubscky comanda o Floresta na Copa do Nordeste e dirigirá o time na Série C do Brasileiro Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC

Ainda assim, o Verdão fez uma campanha digna na competição com 7 pontos em 7 jogos, ainda que sem chances de classificação no Grupo B restando uma rodada para o fim da 1ª Fase. Com a pontuação, o Verdão seria 6º colocado no Grupo A, mesma do Sampaio Corrêa, que abre o G4 do Grupo, mas pela disparidade de forças dos grupos, é o último colocado do Grupo A.

Além da campanha, o Verdão, conhecido por revelar talentos, acertou a transferencia do zagueiro Yan Souto para Goiás após 3 jogos na Copa do Nordeste.

O clube se despede da Copa do Nordeste no sábado (19), contra o Sport, na Ilha do Retiro. E após o fim da competição regional, o Verdão se preparará para a Série C do Brasileiro e Série B do Cearense.



Grupos diferentes



O Floresta estreia no dia 10 de abril na Série C do Brasileiro em casa diante do Confiança. Para o Cearense da Série B, o Verdão se apresenta no dia 11 de abril, um dia após a estreia na Série C do Brasileiro.

Para a Série C do Brasileiro, o elenco ganhará caras novas para fortalecer e buscar o acesso para Série B do Nacional, prioridade absoluta da equipe no ano. O gerente do elenco profissional da Série C e Copa do Nordeste é Fernando Leite.

Do elenco que disputará a Série C, alguns jogadores poderão até integrar o grupo na Série B Estadual, já que uma nova equipe está sendo formada. O clube contratou um novo gerente de futebol, Raul Santos, que segue contratando para formar o grupo para o Estadual.

Até o momento foram contratados: Max Oliveira (Ex-Pacajus), Lincoln (Ex-Pacajus), Nael (Ex-Maracanã) e Brandão (EX-Juazeirense/BA).

A comissão técnica que comandará a equipe na Série B do Cearense ainda não foi definida, mas o clube já negocia com alguns nomes e deve anunciar o profissional em breve.

Já para a Copa Fares Lopes no 2º semestre, quando paralelamente a equipe jogará a Série C, o clube deve manter a base que disputará a Série B Estadual por uma vaga na Copa do Brasil.