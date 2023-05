Floresta supera o Volta Redonda no PV e vence a primeira na Série C

O Floresta venceu o Volta Redonda-RJ por 2 a 1 na tarde deste sábado (6), jogando no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), em confronto válido pela segunda rodada da competição nacional. Foi a primeira vitória conquistada pela equipe cearense, que havia empatado com o São José-RS em 0 a 0 na primeira rodada.

O atacante Romarinho marcou os dois gols do Floresta. O primeiro, aos três minutos da etapa inicial, após receber bola de Adilson Bahia. O segundo foi marcado aos 22 minutos do primeiro tempo, após passe de Matheus Roldan. O único gol do Volta Redonda foi marcado pelo meio-campo Henrique Silva, aos sete minutos do primeiro tempo.

Com a vitória neste sábado, o Floresta salta momentaneamente para a liderança, a primeira colocação da Série C do Campeonato Brasileiro. O Verdão da Vila totaliza quatro pontos conquistados em duas rodadas. Já o Volta Redonda está na 19ª colocação, sem somar pontos até o momento na terceira divisão do futebol brasileiro.

Na próxima rodada, o Floresta viaja para encarar o Manaus, fora de casa. A partida acontece no próximo domingo (14), às 16h de Brasília, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM). O Manaus disputou um jogo até o momento e soma três pontos. Na primeira rodada da competição, venceu o Náutico por 2 a 1. Na segunda rodada, encara o Operário.