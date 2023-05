Floresta empata fora de casa contra São José/RS na estreia da Série C

O Floresta estreou na Série C do Campeonato Brasileiro com um empate. A equipe cearense ficou no 0 a 0 com o São José/RS, nesta terça-feira (2), no estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre (RS).

O Verdão foi melhor no 1º tempo e criou uma boa chance, com Marllon, em cobrança de falta que o goleiro do time gaúcho.

Mas na etapa final, o 'Zequinha' pressionou e criou chances com Thayllon, Sillas, Thiago Tinoco e Zé Andrade, mas o goleiro do Lobo, Zé Carlos, evitou os gols.

Próximo jogo

O Lobo volta a campo neste sábado (7), às 16h30 contra o Volta Redonda/RJ no estádio Presidente Vargas. Será o primeiro jogo do alviverde em casa.