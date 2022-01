Floresta goleia o Forte e se despede da Copa São Paulo de Junior com vitória

O Floresta se despediu da Copa São Paulo de Junior com vitória. O Verdão entrou em campo na noite desta terça-feira, 11, diante do Forte Rio Bananal/ES na Arena Barueri e venceu por 4 a 2. O jogo em Barueri válido pela 3ª rodada do Grupo 29.

Os comandados do técnico Daniel Rocha, venceram com gols de Davi Castro, Iarley Gilberto (2x) e Lázaro. Para Forte, marcaram João Pedro e Adaílton.

Posição

Com o fim da participação alviverde na maior competição do base do Brasil, o Lobo da Vila encerrou a competição na 3ª posição do Grupo 29 com três pontos conquistados.