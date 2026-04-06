Floresta estreia na Série C com vitória fora de casa sobre a Inter de Limeira

O Floresta estreou bem na Série C do Campeonato Brasileiro, ao vencer a Inter de Limeira por 2 a 1, fora de casa, na tarde desse domingo (6). Com isso, o time cearense ocupa a 3ª colocação, com 3 pontos.

Os paulistas largaram na frente, com gol relâmpago de Miguel Bianconi, em cobrança de pênalti aos 3 minutos do 1º tempo.

O Floresta empatou ainda na primeira etapa, aos 37 minutos, com gol de Daniel Triano, e virou aos 33 minutos do 2º tempo, com gol de Jhony.

A equipe cearense volta a campo no próximo sábado (11), às 17h, contra o Santa Cruz, no estádio Domingão, em Horizonte. O Santinha estreia nesta segunda-feira (6), contra a Itabaiana, na Arena Pernambuco.