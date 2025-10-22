Flamengo x Racing na Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto da semifinal de ida da Libertadores 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:02)
Flamengo e Racing se enfrentam nesta quarta-feira (22) na Libertadores, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da competição continental. O jogo será às 21h30, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Globo
- getv
- ESPN
- Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino.
Racing: Cambeses; Facundo Mura, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Santiago Sosa; Solari, Juan Nardoni, Almendra e Conechny; Maravilla Martínez.
FLAMENGO X RACING | FICHA TÉCNICA
- Competição: jogo de ida da semifinal da Libertadores 2025
- Local: estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 22/10/2025 (quarta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
Assuntos Relacionados