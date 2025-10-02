Flamengo x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro: veja onde assistir, horário e escalações
Duas forças do futebol brasileiro se enfrentam na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Samir de Carvalho*

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam pela Série A do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (2), pela 26ª rodada da competição. O jogo será às 20h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- SporTV (TV Fechada)
- Premiere (Pay-per-view)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro.
Técnico: Filipe Luís.
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Wanderson e Kaio Jorge.
Técnico: Leo Jardim.
FLAMENGO X CRUZEIRO | FICHA TÉCNICA
Competição: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 02/10/2025 (quarta-feira)
Horário: 20h30 (de Brasília)
