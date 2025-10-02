Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Flamengo x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro: veja onde assistir, horário e escalações

Duas forças do futebol brasileiro se enfrentam na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 15:00)
Jogada
Legenda: Duas forças do futebol brasileiro se enfrentam na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam pela Série A do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (2), pela 26ª rodada da competição. O jogo será às 20h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • SporTV (TV Fechada)
  • Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro.

Técnico: Filipe Luís.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Wanderson e Kaio Jorge.

Técnico: Leo Jardim.

FLAMENGO X CRUZEIRO | FICHA TÉCNICA
Competição: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 02/10/2025 (quarta-feira)
Horário: 20h30 (de Brasília)

Assuntos Relacionados
Foto do Los Angeles Chargers, que entram em campo nesta quinta

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (2)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 5 minutos
Foto do Flamengo

Jogada

Flamengo x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro: veja onde assistir, horário e escalações

Duas forças do futebol brasileiro se enfrentam na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Samir de Carvalho* Há 1 hora
Foto de Fernando Henrique

Jogada

Time cearense contrata goleiro Fernando Henrique, ex-Ceará, para disputa da Taça Fares Lopes

O goleiro de 41 chega ao Vila Real, time de Sobral, por empréstimo junto ao Rio Branco-ES

Samir de Carvalho* 02 de Outubro de 2025
Foto de jogadores do Ceará, que pode ganhar posições e ‘colar’ no G-8 da Série A após tropeços de concorrentes

Jogada

Ceará pode ganhar posições e ‘colar’ no G-8 da Série A após tropeços de concorrentes

Para isso, o Vozão precisa vencer o Vitória nesta quinta-feira (2), fora de casa

Daniel Farias 02 de Outubro de 2025
Foto de Bruno Pacheco durante Fortaleza x Sport na Série A do Brasileirão

Jogada

Distância do Fortaleza para sair do Z-4 pode cair para quatro pontos após empate do Santos

Para isso, o Leão precisa vencer o São Paulo nesta quinta-feira (2) no Castelão

Daniel Farias 02 de Outubro de 2025
Foto de Arrascaeta, jogador de futebol, comemorando gol do Flamengo na Série A, competição que o Mengão lidera atualmente

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (2)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 2 de outubro de 2025

Daniel Farias 02 de Outubro de 2025