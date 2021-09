Flamengo lança primeira camisa LGBTQIA+ da história do clube; veja fotos

O Clube de Regatas do Flamengo anunciou, nesta sexta-feira (24), o lançamento da primeira camisa Pride do clube. Com dois tons de roxo, o símbolo do clube e a bandeira LGBTQIA+ no centro do uniforme, o novo manto rubro-negro "busca mostrar que em qualquer lugar e momento todos são livres para expressar".

A equipe carioca e a Adidas, fornecedora do material esportivo do Flamengo, convidaram 16 artistas para personalizar uma camisa cada e transformarem as peças em artes exclusivas e únicas. As criações ficarão expostas a partir desta sexta-feira (24), na loja da sede da Gávea. Os modelos serão leiloados com renda destinada para a Instituição Mães Pela Diversidade.

A camisa comemorativa, no entanto, não será utilizada em partidas oficiais. O modelo Pride poderá ser adquirido nas lojas oficiais do clube por R$ 279,90.

Veja fotos

Legenda: Nova camisa do Flamengo faz menção à causa LGBTQIA+ Foto: Divulgação / CR Flamengo

