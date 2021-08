Flamengo goleia Olimpia fora e se aproxima da semifinal da Libertadores

O Flamengo está muito perto da semifinal da Libertadores. Na noite desta quarta-feira (11), o time rubro-negro venceu o Olimpia (PAR), por 4 a 1, fora de casa, em jogo de ida das quartas de final. Agora, a equipe carioca poderá até perder por 3 a 0 no Mané Garrincha na partida de volta, na semana que vem, que avançará à próxima fase da competição.

O triunfo foi construído com gols de Arrascaeta, Gabigol, uma vez em cada tempo, e Vitinho, já nos acréscimos -Iván Torres fez para o time da casa quando o confronto estava em 2 a 0 para os flamenguistas.

O jogo teve um primeiro tempo em que aconteceu quase de tudo, com paralisação por mais de 10 minutos para atendimento no gramado e até expulsão de Filipe Luís desfeita após análise no VAR, que mostrou pênalti para a equipe comandada por Renato Gaúcho.

Além disso, os brasileiros reclamaram do que consideraram manifestações racistas vindas da arquibancada, que teve a presença de torcida.

Panorama

A equipe que vencer este confronto vai enfrentar a que sair do duelo entre Fluminense e Barcelona de Guayaquil (EQU). O primeiro encontro entre eles será nesta quinta-feira (12), no Maracanã.

Antes de voltar à Libertadores, o Flamengo receberá o Sport às 16h do domingo (15), em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, em que vem de derrota por 4 a 0 para o Internacional.

Confira o 1º gol do Flamengo no jogo

Ficha Técnica

OLIMPIA

Aguilar, Salazar (Otálvaro), Salcedo, Ortiz e Iván Torres; Orzusa (Quintana), Ramón Sosa, Derlis González (Nestor Camacho) e Ojeda; Roque Santa Cruz e Walter González (Recalde). T.: Sergio Ortemán

FLAMENGO

Diego Alves, Isla (Matheuzinho), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís (Ramon); Willian Arão, Diego (Vitinho), Arrascaeta (Thiago Maia) e Everton Ribeiro (Michael); Bruno Henrique e Gabigol. T.: Renato Gaúcho

Estádio: Manuel Ferreira, em Assunção (PAR)

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti e Diego Bonfá (ARG)

Árbitro de vídeo: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Ortiz, Orzusa, Derlis González e Salcedo (OLI); Filipe Luis, Gustavo Henrique, Isla e Arrascaeta (FLA)

Gols: Arrascaeta (FLA), aos 15', Gabigol (FLA), aos 56', e Iván Torres (OLI), aos 58'/1ºT; Gabigol (FLA), aos 6', e Vitinho (FLA), aos 45'/2ºT