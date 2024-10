Festival de cavalos começa nesta sexta (11) no Jockey Club Cearense; veja programação

O 1º Festival do Cavalo Nobrevet, considerado o maior evento equestre do Ceará, começa nesta sexta-feira (11), no Jockey Club Cearense, em Aquiraz (CE). O festival dura três dias e promete estimular o agronegócio cearense, principalmente o nicho envolvido com cavalos.

O festival contará com quatro modalidades de competições de cavalos, além de cursos especializados, ações sociais e entretenimento, como programação especial para o dia das crianças e exposição de materiais e maquinário agropecuário.

É um evento que tem três pilares: o pilar esportivo, com quatro atividades do cavalo, as corridas, o Ranch sorting, os três tambores e a Copa de Mangalarga Marchador; o pilar social, cursos de capacitação de mão de obra, como tratorista, doma racional, casqueamento de equinos, cursos de pães artesanais, de manicure e pedicure; e o pilar cultural, com exposições de máquinas, de artigos e obras de arte de cavalo, dia das crianças, com fazendinha, mini boi, mini vaca, mini pônei, passeio de charrete, feira de exposição agropecuária, de maquinários agrícolas. Eduardo Medeiros Organizador do evento

Legenda: 1º Festival do Cavalo Nobrevet Foto: Haras Land/Divulgação

COMPETIÇÕES PROMETEM PRÊMIOS DE ATÉ R$ 70 MIL

Durante o 1º Festival do Cavalo Nobrevet, será realizada a final da etapa do Circuito Cearense de ranch sorting, modalidade em que dois cavaleiros precisam movimentar bezerros numerados em ordem de um curral para o outro no intervalo de 60 segundos.

Também haverá disputas nas categorias kids, iniciante e aberta de três tambores, modalidade em que cavalo e cavaleiro devem contornar três tambores dispostos em forma triangular no menor tempo possível.

Na Copa de Mangalarga Marchador, os melhores exemplares da raça passarão por avaliação do juiz oficial, sendo avaliados fatores como habilidade, técnica e desenvoltura dos cavalos da raça Mangalarga Marchador.

Por fim, a competição de corrida será disputada na modalidade super speed, com percursos que vão de 275 a 365 metros de distância. Esta prova vai contar com uma premiação total garantida de R$ 70 mil para competidores e treinadores.

Legenda: 1º Festival do Cavalo Nobrevet Foto: Haras Land/Divulgação

AÇÃO SOCIAL, ENTRETENIMENTO E ESTÍMULO AO AGRONEGÓCIO

Além das competições, o 1º Festival do Cavalo Nobrevet contará com programação para todos os públicos. Para participar, é necessário apenas levar 2kg de alimentos não perecíveis, que serão revertidos para instituições de caridade.

Os visitantes terão acesso a estacionamento, arquibancadas e camarotes, podendo participar de cursos especializados ( Doma Racional, tratorista, motosserra, manicure e pedicure), ações sociais e entretenimento, como feira de agricultura familiar, pista off road com exposição de carros, caminhões, motos e maquinário agropecuário.

O Festival do Cavalo nasceu com o intuito de fomentar o agronegócio, principalmente o nicho envolvido com cavalo. A gente hoje tem uma cadeia que movimenta desde pequenos criadores, passando pela cadeia mais básica como tratador, até o veterinário, passando pelos donos de áreas, a indústria da suplementação, a indústria da alimentação. Então o ecossistema do cavalo é um ecossistema muito forte e importante para a nossa cadeia de economia. O Festival do Cavalo, ele traz esse fomento, essa necessidade que o setor precisa de ter mais eventos. Eduardo Medeiros Organizador do evento

Maiores informações sobre o evento, bem como o calendário completo das provas e atrações, podem ser encontradas na página oficial do Jockey Club Cearense na rede social Instagram.