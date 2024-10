Mr. Olympia 2024: saiba como assistir o campeonato no Brasil

O Mr. Olympia, maior competição de fisiculturismo do mundo, começa nesta quinta-feira (10), em Las Vegas, nos Estados Unidos, indo até o domingo (13). A competição é organizada pela Federação Internacional de Fisiculturismo (IFBB).

Muitos fãs brasileiros da competição desejam acompanhar a competição ao vivo. Para isso, é necessário acessar o canal OlympiaTV, no streaming, que é administrado pela própria competição. O canal exibe o Mr. Olympia 2024 com exclusividade.

O serviço funciona em esquema pay-per-view, com pacotes para assistir aos eventos da competição. De acordo com o site do seriço, o preço do pacote é de 40 dólares.

Ramon Dino é a grande esperança de título para o Brasil no Mr. Olympia. Ele concorre na categoria Men's Classic Physique, concorrendo com o canadense Chris Bumstead, o CBum. Um homem brasileiro nunca conquistou um título do Mr. Olympia.

A categoria Men's Classic Physique do Mr. Olympia 2024 será disputada toda no dia 12 de outubro, sábado. O pré-julgamento acontece às 13h30 (horário de Brasília), e a grande final acontece às 23h (horário de Brasília). Os dois eventos serão transmitidos no OlympiaTV.