Fortaleza paga multa por mosaico com bandeirinhas em jogo no Castelão pela Sul-Americana

O Fortaleza foi multado pela Conmebol por uso de bandeirinhas de um mosaico em jogo no Castelão contra o Rosário Central no dia 21 de agosto, vencido pelo Leão por 3 a 1 pelas Oitavas de Final da Copa Sul-Americana. O clube até recorreu da decisão da entidade, mas não teve sucesso e pagou a multa de R$ 27 mil imposta.

A entidade quis proibir, após vistoria realizada horas antes do jogo, que a parte do mosaico que ocupava o setor sul da arquibancada fosse executada, alegando que as bandeirinhas não seguiam os critérios determinados.

Legenda: Segundo a Conmebol, as bandeirinhas utiizadas pela torcida do Fortaleza em mosaico estavam dentro dos critérios da entidade Foto: KID JUNIOR / SVM

O responsável pela vistoria da Conmebol, então, avisou que em caso de execução do mosaico o clube sofreria sanções. A torcida, no entanto, realizou a festa que estava preparada com anuência do ex-presidente e CEO do clube, Marcelo Paz.

"Achei totalmente inviável a gente não subir o mosaico, mesmo com a recomendação (da Conmebol), porque a gente entende que tem um padrão, mas não geraria nenhum tipo de prejuízo físico ou qualquer situação de risco a quem estava na arquibancada. Era apenas uma questão de padrão, de centímetros. A gente disse (para a equipe mosaico): ‘Então vamos fazer, eu banco aqui a situação. Subam, façam a festa; a torcida espera isso; e depois a gente vai conversar com a Conmebol para ver como vai contornar isso".

Outra multa

A outra multa imposta pela Conmebol ao time cearense foi de R$ 34 mil. equivalente ao custo de reposição das despesas incorridas pela entidade no espaço do setor Premium do Castelão. Como este valor será automaticamente debitado do valor

a ser recebido pelo Leão pelos direitos televisivos ou de patrocínio, o clube não irá recorrer.