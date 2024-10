Bolívia x Colômbia pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A seleção da Bolívia entra em campo nesta quinta-feira (10), às 17h (horário de Brasília), contra a Colômbia, pela 9ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece no Estádio Municipal de El Alto, cidade a 4.150 m do nível do mar na Bolívia.

Palpites para o jogo

Escalação

Bolívia

Billy Viscarra; Diego Medina, Luis Haquin, Marcelo Suárez e José Sagredo; Robson Matheus, Henry Vaca e Gabriel Villamíl; Miguelito, Carmelo Algarañaz e Roberto Fernández. Técnico: Óscar Villegas.

Colômbia

Camilo Vargas; Santiago Árias, Yerri Mina, Jan Lucumí e Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma e Jhon Árias; James Rodríguez, Jhon Durán e Luis Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo.

FICHA TÉCNICA | BOLÍVIA X COLÔMBIA