Ferroviário 2x0 Icasa pelo Campeonato Cearense: fim de jogo!

O Ferroviário venceu o Icasa por 2 a 0 no estádio Elzir Cabral pela 5ª rodada do Campeonato Cearense de 2022. Os gols da vitória coral foram marcados por Valderrama e Edson Cariús, um em cada tempo de jogo.

Com o resultado, o time coral chegar aos 9 pontos na tabela, alcançando a vice-liderança. O Líder da 1ª Fase é o Caucaia, com 12 pontos conquistados. Já o Icasa, se mantém com apenas 2 pontos e sem ter marcado gols no certame.

O Ferrão volta a jogar no dia 24, pela 6ª rodada, contra o Pacajus no estádio João Ronaldo, às 19 horas. Já o Icasa, visita o Maracanã no mesmo dia, às 15 horas no estádio Domingão, em Horizonte (CE).

Como foi o jogo: