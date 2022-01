Ferroviário x Icasa: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo nesta sexta-feira (21), pela 5ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense, diante do Icasa, às 15 horas no estádio Elzir Cabral, em busca da vitória e de uma regularidade. O Tubarão da Barra vem empate em 1 a 1 com o Maracanã no estádio Domingão na última terça-feira, o terceiro empate em 4 jogos no Estadual.

Enquete

Onde Assistir

A partida terá transmissão da FCF TV no Youtube e do tempo real do Diário do Nordeste.

Como chegam

Ao empatar tanto, o time coral é o 4º com 6 pontos e está há 4 pontos do líder Caucaia, que teria a vaga na Copa do Brasil de 2023 garantida.

Assim, o time coral espera acabar com as oscilações no reencontro com a torcida em casa. O time jogará pela 1ª vez no Elzir Cabral, que teve a reforma em seu gramado concluída.

O time vinha treinando mais no campo do Fujita pelas adequações no gramado do Elzir, mas agora terá sua casa para embalar no campeonato.

Para o duelo desta sexta-feira, o meia Mauri retorna de suspensão por expulsão e espera uma vitória para reduzir a vantagem para o líder Caucaia.

Mauri Meia do Ferroviário Muito importante o treinamentos antes do jogo, para a gente se adaptar ao gramado. Está está bem melhor que no ano passado, e esperamos em casa, diante da torcida, vencer. O jogo é de suma importância, podemos diminuir para um ponto a busca pela liderança. Não será um jogo fácil mesmo com a situação do Icasa

Se Mauri volta, Dudu está suspenso pelo 3º cartão amarelo e desfalca o Ferrão.

Já o Verdão do Cariri faz uma campanha decepcionante, com apenas 2 pontos e nenhum gol marcado. O Icasa está na zona de rebaixamento e precisa reagir para não correr risco dos adversários diretos abrirem distância. Hoje os rivais diretos do Verdão são Crato e Iguatu, ambos com 4 pontos.

Prováveis Escalações

Ferroviário:

Jonathan; Eder Lima, André Baumer e Vitão; Roni, Alemão, Valderrama, Emerson Souza e Mauri; Gabriel Silva e Edson Cariús. Técnico: Anderson Batatais.

Icasa:

Tanaka; Baré, Neguete, Vinícius Santana e Anderson; Fillipi, Gabriel, Guidio; Silvano, Gustavo e Romarinho. Técnico: Sidney Moraes.

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Cearense 2022 - 1ª Fase - 5ª rodada

Local: Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza (CE)

Data e hora: 21 de janeiro de 2022 / 15 horas

Árbitro: Júnior Rodrigues

Assistentes: Arnaldo Rodrigues de Souza e Eleutério Felipe Marques Junior