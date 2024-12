Ferroviário x Floresta: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ferroviário e Floresta começam a decidir nesta quarta-feira (4), a Taça Fares Lopes de 2024. As equipes entram em campo às 19 horas, no estádio Presidente Vargas, pelo jogo de ida da final.

O jogo de volta será no dia 7, também no PV. Quem for campeão estará na Copa do Brasil 2025.

Onde Assistir

FCF TV e TVC

Palpites

inter@

Como chegam as equipes

As duas equipes estiveram em grupos diferentes na 1ª Fase, o Ferroviário no A e o Floresta no B, mas se enfrentaram, e empataram em 2 a 2.

O Ferrão foi líder do Grupo A com 7 pontos e o Verdão da Vila vice-líder do B com 5.

Nas semifinais, o Floresta eliminou o Caucaia (empatando por 1 a 1 e vencendo por 1 a 0), enquanto o Ferroviário passou pelo Atlético (perdendo por 1 a 0 e vencendo por 2 a 0).

No Ferrão, o técnico Marcelo Vilar relacionou 23 jogadores para a partida. A equipe terá dois desfalques: o atacante Kiuan, que está se recuperando de uma lesão no músculo adutor, e o volante Ramires, afastado devido a um trauma no quadril.

No Floresta, comandado por Raimundinho, mais da metade do elenco que chegou à decisão é composto por atletas com menos de 22 anos, formados nas categorias de base do clube.

Prováveis Escalações

Ferroviario

Carlão, Wilker, Guilherme, João Cubas, Fernando Ceará, Guilherme Escuro, Gharib, Janeudo, Allefe, Ciel e Davi Torres

Floresta

Wilderk, Rafael Luiz, Léo, Wesley, Ícaro, Rafael Furlan, Lucas Gonçalves, Guilherme Nunes, Bismark, Luan Viana e Diogo Mourão

Ficha Técnica

Competição: Taça Fares Lopes 2024

Fase: Jogo de ida da Final

Data e Horário: 4 de novembro de 2024 - 19h

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza

Árbitro: Rodrigues Júnior

Assistente 1: José MORACY de SOUSA e Silva

Assistente 2: Antônio WELLINGTON FURTADO