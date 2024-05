Ferroviário treina de olho no Floresta e tenta corrigir deficiências para fugir do Z-4

O técnico Paulinho Kobayashi comandou mais um treino no Ferroviário na manhã deste domingo (26), em preparação para a partida contra o Floresta, marcada para a próxima terça-feira (28), pela sexta rodada da Série C do Brasileirão 2024.

Foram realizados treinamentos para melhorar a precisão dos passes e a fluidez do jogo, além de treinos específicos para marcação e bola parada, tanto ofensiva, quanto defensiva. Nesta segunda (27), a equipe fará um treino de apronto.

Os esforços de Paulinho Kobayashi e sua comissão técnica são para melhorar o rendimento do Ferroviário na Série C. O Tubarão da Barra ainda não venceu e está dentro da zona de rebaixamento, com três derrotas e um empate em quatro jogos disputados.

Floresta e Ferroviário entram em campo na próxima terça-feira (28), às 20h de Brasília, no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), para disputar a sexta rodada da Série C do Brasileirão 2024, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.