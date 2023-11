Ferroviário segue reforçando o elenco para 2024; veja novas contratações e renovação

O planejamento do Ferroviário para 2024 segue a todo vapor. Com estreia marcada para o dia 7 de janeiro, pelo Nordestão, o Tubarão da Barra vai intensificando as atividades em campo e também fora dele. Nos bastidores, a diretoria trabalha para reforçar o elenco e tentar manter peças importantes da grande campanha de 2023.

Nesta última quarta-feira (29), o clube anunciou a chegada de dois atletas para o setor defensivo: o zagueiro Matheus Mega e o goleiro Geaze. Os dois chegam com contrato até o fim de 2024.

Legenda: Matheus Mega em ação pelo CRB. Foto: Francisco Cedrim / CRB

O primeiro a ter seu nome divulgado foi Matheus Mega. O zagueiro de 24 anos desembarca na Barra do Ceará por empréstimo do CRB, após disputar a Série B. Antes disso, ele estava emprestado ao Camboriú-SC.

Ao todo, Mega realizou nove jogos em 2023. O contrato com o Ferroviário prevê um percentual garantido ao Tubarão em caso de futuras negociações.

Legenda: Geaze chega para ser opção para a meta coral. Foto: Rafael Melo / Santa Cruz

Já o goleiro Geaze chega ao time coral depois de deixar o Santa Cruz, onde esteve nas disputas da Copa do Nordeste, do Campeonato Pernambucano e da Série D.

Revelado pelo próprio Tricolor do Arruda, o goleiro também atuou pelo Atlético Torres durante a segunda divisão estadual de Pernambuco de 2023. No ano, foram 22 partidas pelas duas equipes.

AS RENOVAÇÕES SEGUEM

Além das contratações, as renovações com jogadores que fizeram parte do elenco de 2023 também seguem acontecendo. A última delas foi com o goleiro Hugo.

Revelado pelo Fortaleza, o arqueiro fez duas partidas como titular do Ferroviário no ano: contra Campinense, pelo Nordestão, e diante do Guarany de Sobral, pela Taça Fares Lopes.