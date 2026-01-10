Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Ferroviário perde para o Santo André e está eliminado na Copinha

Tubarão da Barra perdeu por 3x0 e se despede da competição de base

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 14:37)
Jogada
Legenda: O Ferroviário foi derrotado e eliminado da Copinha
Foto: Divulgação / Ferroviário

O Ferroviário está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tubarão da Barra entrou em campo neste sábado (10), e foi derrotado pelo Santo André por 3x0, na Ibrachina Arena, em São Paulo (SP), pela 3ª rodada da 1ª Fase.

O Ferroviário encerrou a participação dele na Copa São Paulo de Junior na última colocação do Grupo 30 com 1 ponto em 3 jogos. Ibrachina e Santos André se classificaram para a 2ª Fase.

Gols

O Santo André abriu o placar aos 10 minutos com Indio. No 2º tempo, após uma expulsão de cada lado, o time paulista marcou mais dois: Murilo Leite fez aos 33, e Manu fechou o placar aos 49 do 2º tempo.

 

