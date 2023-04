Ferroviário anuncia atacante Gabryel Martins, ex-Fluminense

O Ferroviário anunciou nesta quinta-feira (13), seu 2º reforço para a Série D do Campeonato Brasileiro. O time coral contratou o atacante Gabryel Martins, de 21 anos, vindo de empréstimo do Fluminense/RJ.

Gabryel já se apresentou e iniciou trabalhos junto com seus novos companheiros na Vila Olímpica Elzir Cabral. Revelado no Flu, ele disputou o campeonato carioca pelo Bangu-RJ.

O novo reforço coral disse ter sido bem recebido pelos companheiros e espera realizar o grande ano no time coral.

"Antes de chegar, vi que o Ferroviário é equipe enorme no Ceará. O grupo é muito bom, uma rapaziada muito bacana. Espero que seja um ano excelente para o Ferroviário e que eu ajude com gols e assistências. O torcedor pode esperar também muita entrega, raça e disposição".

Estreia coral

O Ferrão estreia na Série D do Campeonato Brasileiro no dia 6 de maio, em casa, contra o Fluminense/PI. O Tubarão da Barra está no Grupo A2 da Série D, com Atlético Cearense, Caucaia, Cordino-MA, Fluminense-PI, Maranhão-MA, Parnahyba-PI e Tocantinópolis-TO.