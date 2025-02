Ferroviário anuncia assinatura de oferta de SAF; Associados votarão no dia 25 para aprovar ou não

O Ferroviário anunciou neste segunda-feira (10), a assinatura da oferta vinculante referente à venda de 90% da sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a empresa MAKES. O valor envolvido na operação pode chegar próximo a meio bilhão de reais, dentre outros ganhos indiretos.

Após a aprovação, o Conselho Deliberativo do clube definiu cronograma de encontros sobre o tema, a serem oportunamente, e oficialmente, convocados conforme rege o Estatuto Social do Ferroviário:

13/02/2025 - Reunião do Conselho Deliberativo com representante da MAKES

18/02/2025 - Reunião do Conselho Deliberativo exclusiva entre os conselheiros

25/02/2025 - Assembleia Geral com todos os associados para votação de venda da SAF

Assessoria jurídica externa

Na última sexta-feira (6), a empresa contratada pelo Ferroviário para prestar assessoria jurídica no processo de constituição e possível venda da SAF do clube, a Tricorp comunicou à diretoria coral que não era favorável à conclusão do negócio por considerar que existem riscos elevados.

A informação inicial foi do Blog Almanaque do Ferrão, confirmada pelo Diário do Nordeste, que apurou que dentre os pontos que a empresa especializada considerou de risco na proposta que o Tubarão tem em mãos (chamados de red flags) estão garantias frágeis e o modo de administração do passivo (controle de dívidas), que poderia trazer problemas para a instituição Ferroviário Atlético Clube. Esse posicionamento, no entanto, não interfere no processo em andamento. Cabe aos conselheiros sócios-torcedores e sócios-proprietários decidirem sobre a venda ou não da SAF.

O Ferroviário se posicionou oficialmente sobre as 'red flags' na mesma nota que divulgou o anúncio da assinatura de oferta de SAF:

"Durante todo esse processo, iniciado há cerca de 4 meses e pautado na responsabilidade e transparência, o Ferroviário Atlético Clube contou com assessoria jurídica externa contratada que, em meio à inúmeras melhorias realizadas na proposta, identificou quatro pontos de atenção ("red flags"). Por solicitação do Presidente da Diretoria Executiva, tais pontos foram formalizados e imediatamente encaminhados ao Conselho Deliberativo, sem qualquer prejuízo à continuidade dos trâmites.

As ações do Ferroviário SAF servirão de garantia ao Ferroviário Atlético Clube em caso de inadimplemento das obrigações, com o Investidor perdendo seus direitos políticos até o adimplemento da obrigação descumprida ou até a conclusão do processo de reversão da titularidade das referidas ações.

Conforme amplamente comunicado, a MAKES já vem contribuindo diretamente com o futebol do clube, através de gestão compartilhada independente, desde o início da Taça Fares Lopes, ainda no ano passado, mas com aportes financeiros restritos, seguindo uma responsabilidade fiscal do próprio clube".