Fernando Diniz esboça time titular da seleção brasileira para jogo contra a Colômbia; veja

A Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira (16) às 21 horas (de Brasília) pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Para o jogo que acontece no Estádio Metropolitano, localizado em Barranquilla, na Colômbia, o técnico Fernando Diniz já esboçou, em treino feito na Granja Comary, uma formação com seis novos nomes em relação ao time que perdeu para o Uruguai por 2 a 0 na última rodada da mesma competição.

Confira os 11 titulares no treino de Diniz

Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; André e Bruno Guimarães; Raphinha, Rodrygo, Vini Jr e Gabriel Martinelli.

Além da dupla de zaga, Bruno Guimarães, Rodrygo e Vinícius Júnior foram mantidos em relação ao jogo contra os uruguaios.

Fernando Diniz teve que fazer alguns cortes nesta última convocação, em decorrência das lesões de Ederson, Casemiro, Neymar e Gabriel Jesus.

Veja também

Próximos jogos e classificação

O Brasil ocupa a terceira posição na tabela das Eliminatórias, a seleção brasileira já fez quatro jogos na competição e somou sete pontos até aqui, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Argentina é a líder com 12 pontos e Uruguai está em segundo, com sete pontos.