Seleção Brasileira: Ederson é cortado e Diniz convoca Bento para jogos contra Colômbia e Argentina

Comunicado oficial da CBF

O goleiro Ederson, do Manchester City (ING), está desconvocado da Seleção Brasileira para os compromissos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O arqueiro sofreu um trauma no pé esquerdo na sua última partida pelo seu clube. Com isso, o técnico Fernando Diniz convocou Bento, do Athletico Paranaense.