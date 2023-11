CBF alerta sobre venda de ingressos em site falso para jogo Brasil x Argentina no Maracanã

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta segunda-feira (13), que um site falso está divulgando as vendas de ingressos para Brasil e Argentina, no dia 21 no Maracanã. A entidade esclareceu que as vendas de ingressos para o jogo das eliminatórias da copa do Mundo ainda não foram iniciadas.

"Um site falso está divulgando as vendas de forma indevida, afirma a entidade, que irá tomar as providências cabíveis e acionar a área jurídica para conter a fraude contra o torcedor. A CBF alerta que os interessados na compra de ingressos devem aguardar a divulgação das vendas do último jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 deste ano pelos canais oficiais da entidade".

Clássico

O Brasil enfrenta a Argentina no dia 21, às 21h30 no Maracanã pela 6ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Antes disso, o time canarinho enfrenta a Colômbia, pela 5ª rodada, no dia 16, às 21 horas no Metropolitano de Barranquilla.

A Seleção Brasileira é a 3ª colocada das Eliminatórias com 7 pontos, atrás de Uruguai (7) e Argentina (12).