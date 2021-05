Fernando Diniz assume Santos e cobra contratações: "precisamos de reforços pontuais"

O Santos precisa de reforços pontuais, mas que possam ser escalados como titulares. Essa é a opinião do novo técnico do clube, Fernando Diniz, apresentado oficialmente na manhã desta segunda-feira (10).

"Não sou de exigir inúmeros jogadores, mas temos que trazer pontuais, com capacidade de vir e ajudar de maneira direta. O elenco me agrada bastante pelos jovens talentosos e também pelos experientes", afirmou.

Livre da punição da Fifa após a venda de Soteldo ao Toronto FC, a diretoria e o treinador vão avaliar nomes e posições carentes. A tendência é que o clube não faça grandes investimentos e aposte mais em empréstimos.

Legenda: Soteldo acertou transferência para a MLS e vai atuar no Toronto Foto: Ivan Storti / Santos

A estreia do treinador será nesta terça-feira (11), às 19h15, contra o Boca Juniors, na Vila Belmiro, pela 4ª rodada do Grupo C da Copa Libertadores. O Santos é o terceiro colocado, com três pontos, atrás do time argentino (6) e o equatoriano Barcelona de Guayaquil (9).

"O Santos precisa de poucos e bons reforços. Não precisa de muitos, precisa de qualidade. Precisamos de muito trabalho, tático e emocional, e isso vai levar um certo tempo", completou.

O contrato de Fernando Diniz com o Santos é até um ano, com possibilidade de renovação por mais um. No acordo ficou definido a ausência de multa rescisória e pagamento de comissão aos empresários.

