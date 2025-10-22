Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

FC Goa x Al-Nassr na Champions asiática: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto da terceira rodada da AFC Champions League Two

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Cristiano Ronaldo, jogador do Al-Nassr
Foto: FAYEZ NURELDINE/AFP

FC Goa e Al Nassr se enfrentam nesta quarta-feira (22) na Champions asiática, em partida válida pela terceira rodada da AFC Champions League Two. O jogo será às 10h45, no estádio Fatorda Stadium, na Índia. Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • ESPN 4
  • Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FC Goa: Tiwari; Singh, Jhingan, Moreno e Sangwan; Chhetri e Timor; Fernandes, Herrera e Drazic; Siverio.

Al-Nassr: Bento; Al-Ghannam, Simakan, Martínez e Boushal; Coman, Al-Hassan, Ângelo e Yahya; João Félix e Mané.

FC GOA X AL-NASSR | FICHA TÉCNICA

  • Competição: terceira rodada da AFC Champions League Two
  • Local: estádio Fatorda Stadium, na Índia
  • Data: 22/10/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 10h45 (de Brasília)
