FC Goa x Al-Nassr na Champions asiática: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto da terceira rodada da AFC Champions League Two
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
FC Goa e Al Nassr se enfrentam nesta quarta-feira (22) na Champions asiática, em partida válida pela terceira rodada da AFC Champions League Two. O jogo será às 10h45, no estádio Fatorda Stadium, na Índia. Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- ESPN 4
- Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FC Goa: Tiwari; Singh, Jhingan, Moreno e Sangwan; Chhetri e Timor; Fernandes, Herrera e Drazic; Siverio.
Al-Nassr: Bento; Al-Ghannam, Simakan, Martínez e Boushal; Coman, Al-Hassan, Ângelo e Yahya; João Félix e Mané.
FC GOA X AL-NASSR | FICHA TÉCNICA
- Competição: terceira rodada da AFC Champions League Two
- Local: estádio Fatorda Stadium, na Índia
- Data: 22/10/2025 (quarta-feira)
- Horário: 10h45 (de Brasília)
