F1: Confira o grid de largada para o GP da Turquia

O piloto Valtteri Bottas vai largar na poliposition do GP da Turquia, à frente de Max Verstappen da Red Bull. Esta é a 16ª etapa da temporada de 2021. A corrida está marcada para este domingo (10).

Bottas, no entanto, não foi o mais rápido do dia, ele fez 1min22s998, encerrando o treino na segunda colocação, mas largará na frente porque Lewis Hamilton sofrerá penalidade de dez pontos por trocar o motor Mercedes.O britânico foi o mais rápido na qualificação, mas partirá na 11ª posição.

Legenda: Resultado final da classificação do GP da Turquia Foto: Divulgação

Hamilton, além de ser o mais rápido no dia, bateu o recorde da pista ao cravar 1min22s868 neste sábado. Rival direto do britânico na luta pelo título, o holandês Max Verstappen ficou longe do poderio da Mercedes até agora no fim de semana, mas obteve o terceiro tempo no treino oficial de classificação com 1min23s196, que lhe valeu o segundo lugar no grid da corrida.

Confira o grid de largada

1. Valtteri Bottas

2. Max Verstappen

3. Charles Leclerc

4. Pierre Gasly

5. Fernando Alonso

6. Sergio Perez

7. Lando Norris

8 Lance Stroll

9 Yuki Tsunoda

10. Sebastian Vettel

11. Lewis Hamilton

12. Esteban Ocon

13. George Russell

14. Mick Schumacher

15. Daniel Ricciardo

16. Nicholas Latifi

17. Antonio Giovinazzi

18. Kimi Raikkonen

19. Nikita Mazepin

20. Carlos Sainz

Charles Leclerc confirma bom desempenho

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, confirmou o bom desempenho obtido nos treinos livres de sexta-feira e vai abrir a segunda fila do grid, tendo ao seu lado a AlphaTauri do francês Pierre Gasly, outro piloto com grande rendimento ao longo do final de semana.



O espanhol Fernando Alonso, da Alpine, vai largar em quinto lugar, lado a lado com o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull. O inglês Lando Norris, da McLaren, sai em sétimo, seguido pela Aston Martin do canadense Lance Stroll e pela AlphaTauri do japonês Yuki Tsunoda. O alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin, ganhou também uma posição e vai abrir a disputa em 10.º

Q1

A decepção do sábado ficou com o australiano Daniel Ricciardo, da McLaren, vencedor do GP da Itália. Ele foi um dos eliminados no Q1 e largará da 15.ª colocação. Nesta fase do treino oficial de classificação ficou à frente do canadense Nicolas Latifi (Williams), do italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), do finlandês Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e do russo Nikita Mazepin (Haas).

Q2

No Q2 foram eliminados Vettel, o francês Esteban Ocon (Alpine), o inglês George Russell (Williams) e o alemão Mick Schumacher, da Haas, que comemorou muito o 14.º melhor tempo da sessão. O espanhol Carlos Sainz Jr., da Ferrari, também se despediu do treino oficial de classificação nesta fase e sairá da 20.ª e última posição por conta de uma punição.

