Ex-treinador de Messi quer contratar Hércules, do Fortaleza, para MLS em 2025

Titular do Fortaleza, o volante Hércules despertou o interesse do Austin FC, clube que disputa a MLS, liga de futebol profissional dos Estados Unidos. O time do Texas, inclusive, já fez contato com o Tricolor para conversar a respeito de uma possível transação entre os clubes, mas ainda não apresentou uma proposta formal.

O nome de Hércules entrou na pauta do Austin por meio do coordenador técnico do clube, o espanhol Rodolfo Borrell. Ex-auxiliar de Guardiola no Manchester City (entre 2016 e 2023) e com uma carreira consolidada no futebol europeu, o dirigente tem apreço pelo futebol do jovem volante do Fortaleza e deu início ao diálogo entre as partes.

Borrell é conhecido por ter um “olho mágico” para jovens atletas e é um dos responsáveis pela geração de ouro do Barcelona. Ele foi funcionário do clube entre 1995 e 2008 e lapidou peças como Fábregas, Iniesta e Piquet antes deles seguirem para a equipe principal do Barça. O espanhol foi também o primeiro treinador de Lionel Messi na equipe blaugrana, em 2000, quando ele tinha 13 anos.

O contato foi feito diretamente com o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz e as conversas podem evoluir com a ajuda de Bruno Costa, executivo de futebol do Tricolor que trabalhou por muito tempo no futebol norte-americano.

O interesse do Austin é contar com Hércules já a partir de janeiro, na próxima janela de transferências, por isso o clube texano deve manter conversas e negociações nos próximos meses. Uma venda de Hércules já era aguardada desde o ano passado, quando o atleta sofreu uma lesão ligamentar no joelho.

Há uma divisão nos direitos econômicos de Hércules. O Fortaleza tem 50%, enquanto o ex-jogador Ari, dono do Atlético-CE, tem os outros 50%, mas em caso de venda precisa repassar 20% ao Tiradentes, por força de acordo.

Há um entendimento entre os detentores de direitos que para venda de 100% do “passe” do volante é necessário o clube interessado investir 10 milhões de euros, o que significa algo em torno de R$ 60 milhões. O Tricolor costuma, no entanto, manter um percentual de cada atleta que vende no mercado.

De volta aos gramados desde março de 2024, Hércules já fez 35 partidas pelo Fortaleza em 2024, marcou quatro gols e foi o autor de três assistências. O vínculo dele com o Leão vai até o final de 2026.