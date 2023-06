Ex-técnico do Ceará, Tiago Nunes é chamado para prestar depoimento na CPI das Apostas Esportivas

O Deputado Federal Danilo Forte (União-CE) apresentou, nesta terça-feira (6), na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), um requerimento de convocação para que o ex-técnico do Ceará Sporting Club, Tiago Nunes, preste informações sobre fatos relacionados às manipulações em jogos de futebol. As ações são investigadas pela “Operação Penalidade Máxima”.

Legenda: O deputado Danilo Forte (União-CE) está colaborando com investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas Foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados

Torcedor do Ceará, Forte acredita que a participação de Tiago seja importante em razão do ex-técnico ter sido demitido após as eliminações precoces do time no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste de 2022. “Se mostra necessário ouvir as informações do ex-técnico que contribuirá substancialmente para o desenvolvimento dos trabalhos desta CPI”, pontua o deputado.

Tiago Nunes chegou ao Ceará em agosto de 2021 e saiu em março de 2022, comandado o time em 32 jogos, acumulando 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas.

Além de Tiago Nunes, Danilo Forte também já havia solicitado a presença de Nino Paraíba e Richard Coelho, ex-jogadores do Ceará Sporting Club.