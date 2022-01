Ex-jogador Jardel estreia no Big Brother dos Famosos de Portugal; assista

O cearense Jardel, ex-centroavante do Grêmio e ídolo do Ferroviário, fez sua estreia no Big Brother dos Famosos neste domingo (2). O programa é veiculado pelo TVI, uma emissora de Portugal. Na apresentação do reality, ele disse que entra na disputa para vencer e mencionou o uso de drogas no passado.

Tendo feito carreira no Vasco e no Grêmio, Jardel foi um dos principais centroavantes brasileiros. Em Portugal, ele jogou pelo Porto e pelo Sporting.

No episódio de estreia, o ex-jogador que saiu das categorias de base do Ferroviário concedeu uma breve entrevista aos apresentadores. Jardel mencionou que, após ter passado por momentos difíceis com o consumo de drogas, agora vive uma fase "mais tranquila", e que pretende transparecer isso no confinamento.

"Dentro da casa eu tenho que passar o momento que eu estou, estou tranquilo da responsabilidade de estar sendo filmado". Sou um vencedor, eu estou bem, eu quero entrar", disse o ex-atleta.

Sua estreia no time do Tubarão foi em outubro de 1990, quando tinha somente 17 anos de idade.

Ele também se envolveu na política brasileira e se tornou deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Porém, chegou a ser afastado do cargo por uma investigação do Ministério Público que apurou indícios de participação dele em crimes como concussão, peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e possível financiamento ao tráfico de drogas.

Antes do confinamento, nos 'Stories' do Instagram, o ex-jogador desejou felicitações de Réveillon aos seguidores e compartilhou conteúdos publicitários. Não houve menção ao reality show.