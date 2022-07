Ex-empresário de Luva de Pedreiro divulga áudios de pai do influenciador em nova postagem

Após as declarações do atual empresário de Luva Pedreiro, o ex-jogador de futsal Falcão, o antigo agenciador do influencer, Allan de Jesus, gravou novos vídeos para se defender das acusações que não teria um relacionamento positivo com a família de Luva nos dias próximos ao pedido de rescisão de contrato.

"Olá, pessoal. Mais uma vez venho aqui me manifestar. Acabei de tomar conhecimento que o atual empresário do Iran fez uns stories e colocou uns áudios fora de contexto. E quero deixar claro que o dia que o pai do Iran me envia aquele áudio, por coincidencia, é o dia que vou à Bahia e que eu chego lá eu sou ameaçado, eu sou coagido para entregar as senhas e de lá eu volto pra Salvador. O áudio foi enviado para mim dia 21 de junho".

Em seguida, Allan solta alguns áudios de Luva de Pedreiro e do pai, Seu Wadinho, em que tenta comprovar um bom relacionamento com a família do influencer.

"Boa noite, e aí, como vai? Como que vai a turma aí, tudo bem? Aqui, por enquanto vai bem. Peguei nesse celular ontem e hoje. Seja bem-vindo, com fé em Deus, que ele ilumine seus passos", disse Seu Vadinho a Allan Jesus, em áudio que teria enviado no dia 20 de junho, quase dois meses após as primeiras mensagens entre Luva de Pedreiro e Falcão.

Versão de aliciamento

Allan de Jesus tenta passar a ideia que tudo ia bem na relação empresário-cliente entre ele e Luva de Pedreiro, mas que de um dia para o outro as coisas mudaram. Dias antes à postagem de ontem, ele também divulgou um áudio de Seu Wadinho onde supostamente ele também estaria demonstrando bom relacionamento com Allan.

Nesse sentido, Falcão gravou um vídeo nos últimos dias falando que foi procurado pelo influencer, não o contrário. E também rebate o áudio divulgado por Allan, onde seu Wadinho não estaria falando com Allan e sim com outra pessoa de nome 'Carlinhos'.

“O áudio colocado na matéria não foi para o Allan. Agora se a vantagem dele é achar que eu aliciei, basta ele provar. E eu tô tranquilo que eu sei que não aliciei. Se a intenção dele é tentar os R$ 5,2 milhões do menino, boa sorte com o aliciamento, com a revisão dos cinco milhões... A gente só quer que o menino estude, ganhe o dinheiro dele e seja feliz. Parece que ele não estava sendo... ", conclui Falcão.

