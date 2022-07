Ex-empresário do Luva de Pedreiro acusa Falcão de aliciar o influencer

Outro capítulo da polêmica envolvendo o influenciador digital Luva de Pedreiro e seu ex-empresário veio á tona nesta terça-feira (12). Allan Jesus afirmou, em entrevista, que membros da empresa do ex-jogador de futsal Falcão, atual empresário do influencer, ofereceu dinheiro à família de Iran Ferreira quando os dois ainda tinham vínculo contratual.

Ainda na entrevista ele divulgou um áudio que, segundo ele, foi encaminhado ao pai de Luva de Pedreiro no começo de março. Nele, uma moça oferecia uma camisa autografada por Falcão e que a empresa estaria disposta a arcar com os gastos do envio. Tudo isso, sem o conhecimento do então empresário do jovem.

"No dia 3 de março, o pai do Iran me encaminha o áudio de uma pessoa que tentou oferecer dinheiro escondido para eles. Eles entram direto no pai, que teve uma atitude muito correta, naquela época, de me encaminhar o áudio", disse Allan na entrevista.

Falcão já havia comentado sobre essa mensagem de voz anteriormente. O jogador disse que desconhece as procedências do áudio, que não sabe quem mandou e nega qualquer tipo de aliciamento.

