Ex-Ceará, atacante Mendoza encaminha ida para time da Turquia; veja detalhes

O atacante Stiven Mendoza, ex-Ceará, está acertando sua ida para o Adana Demirspor, time da primeira divisão da Turquia. Sem estar incluso nos planos do técnico Fábio Carille para a temporada de 2024, o atleta acertou os valores com o clube europeu e deve concretizar a sua transferência ainda nesta semana.

A negociação de Mendoza será em definitivo, com o Santos recebendo um valor que segue mantido em sigilo. O colombiano, que estava treinando em separado na equipe paulista, tinha o desejo de seguir no Brasil. No entanto, propostas 'dentro do esperado' não foram recebidas.

Com isso o Adana Demirspor realizou um acordo financeiro com o Peixe e com os empresários do jogador para a assinatura um contrato de dois anos e meio. No time turco, que é o sexto colocado da liga nacional, Mendoza será companheiro do italiano Mário Balotelli e do português Nani.

PASSAGEM PELO CEARÁ

Em duas temporadas defendendo a camisa do Ceará, Mendoza realizou 96 partidas, marcou 24 gols e concedeu nove assistências. Já em 2023, ele foi vice-artilheiro do Santos com dez gols em 45 partidas.