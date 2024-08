Ex-BBB Paulo André fica em último na prova dos 100m e afirma que reality o atrapalhou

Paulo André Camilo, o PA, um dos representantes do Brasil nas Olimpíadas de Paris, chegou em último lugar na prova dos 100 metros rasos, na manhã deste sábado (3). O atleta, que vinha da recuperação de uma lesão sofrida no Troféu Brasil de Atletismo, há dois meses, acabou eliminado.

Vice-campeão do Big Brother Brasil 22, ele afirma que ter ficado quatro meses confinado no reality show "influenciou" no seu mau resultado nos Jogos. Porém, PA não apontou arrependimento por fazer essa escolha.

"Não vou ser hipócrita e dizer que o BBB não influenciou. Acho que para ser atleta, chegar aqui e brigar por medalha, tirando a minha lesão, algum lado tem que ser sacrificado. Eu optei por não ser sacrificado e está tudo bem. Essa foi a minha escolha. Não me arrependo".

Para se focar melhor no esporte e "sair dos holofotes", o atleta comenta que pretende sair do Brasil.

"Essa é uma escolha minha: me mudar para outro país, estar em outro continente, sair mesmo de todos os holofotes e ficar 100% focado no esporte", afirmou, após a eliminação.