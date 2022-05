Ex-atacante Jonas é retido em Portugal após contrato dele com Benfica ser alvo de investigação

O brasileiro Jonas, ex-atacante do Benfica e do Grêmio, foi retido nesta segunda-feira (30), ao desembarcar no aeroporto internacional de Lisboa, Portugal. A informação foi divulgada pelo canal português CMTV e repercutida nos principais veículos do país. O ex-jogador de 38 anos foi liberado e não foi formalmente detido.

Jonas foi avisado de que seu antigo contrato com o time português está sob investigação e ele deve ser intimado a prestar mais informações sobre o assunto. No entanto, a imprensa portuguesa diz que ele está entre os acusados.

Segundo a emissora, Jonas foi abordado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do governo português após um alerta da Autoridade Tributária. Depois, ele foi acompanhado por dois inspetores do órgão e liberado logo depois de atualizar seus dados cadastrais perante o governo do país.

Investigação

A investigação faz parte da “Operação Fora de Jogo”, que entre março de 2015 e o final de 2020 instaurou seis inquéritos e acusou 129 pessoas, entre jogadores de futebol, agentes e intermediários, advogados, dirigentes e instituições esportivas.

Jonas deixou o futebol aos 35 anos, em 2019, com 300 gols marcados e 12 títulos conquistados. No Benfica, onde atuou por cinco anos, esteve em 183 jogos, fez 137 gols e conquistou quatro taças.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte