Ex-árbitro brasileiro revela ter recebido oferta para entrar em esquema: ‘Tentaram me comprar’

“Passaram alguns anos, eu estava na Federação Gaúcha e tinha um cara lá que era preparador físico, que estava em um time da Arábia Saudita naquela época. Aí ele me perguntou se eu tinha apitado aquele jogo, que terminou em 1 a 1. Ele disse que tentaram me comprar com aquela suíte. Era para me botar em um esquema. Eu nunca dei chance para o azar ", completou.