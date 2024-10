Eusébio se prepara para receber Heroes Games, campeonato de CrossTraining; veja como se inscrever

Acontece nos dias 02 e 03 de novembro o Heroes Games, um dos principais campeonato de CrossTraining do Ceará. O local do evento será o Shopping Eusébio, que montará uma estrutura para receber mais de 300 atletas nos dois dias de competição. Além disso, a expectativa é de que 600 pessoas, por dia, assistam às disputas.

As inscrições para o Heroes Games estão abertas no site do evento com preço, regulamento e informações. As inscrições foram prorrogadas até 20 de outubro. A organização está sob a responsabilidade de Cláudio Baroni, Mell Mesquita e Alberone Junior. Esses profissionais trazem anos de experiência em educação física e especialização em esportes como Cross e LPO.

Legenda: Imagem de como ficará a área externa do evento Foto: Divulgação

SERVIÇO:

Heroes Games

Quando: 2 e 3 de novembro de 2024

Onde: Shopping Eusébio

Local da inscrição: site do evento