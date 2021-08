O Estado do Ceará será representado por cinco atletas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Os representantes cearenses na capital japonesa representarão o Brasil no atletismo, na bocha, no tênis de mesa e na natação.

O país será representado, ao todo, por 260 atletas (incluindo atletas sem deficiência como guias, calheiros, goleiros e timoneiro), sendo 164 homens e 96 mulheres, além de comissão técnica, médica e administrativa, totalizando 434 pessoas. O Brasil só não possui representantes no basquete em cadeira de rodas e no rúgbi em cadeira de rodas.

ATLETAS CEARENSES CONFIRMADOS PARA AS PARALIMPÍADAS DE TÓQUIO

Francisco Jefferson de Lima (Atletismo)

Eriton de Aquino Nascimento (Atletismo)

Maciel de Souza Santos (Bocha)

David Andrade de Freitas (Tênis de Mesa)

Edênia Nogueira Garcia (Natação)

Promessas de medalhas

A tetracampeã mundial nos 50m costas e três vezes medalhista nas paralimpíadas, Edênia Nogueira Garcia, natural de Crato, no Ceará, é uma das principais concorrentes na modalidade. A brasileira conquistou o Campeonato Mundial dos 50m costas, em Londres, e o ouro no parapan-americana, em Lima, em 2019.

Quem também pode medalhar nos Jogos Paralímpicos de Tóquio é o crateuense Maciel de Souza Santos. O atleta conquistou medalha de ouro no individual e prata por equipes nos Jogos Parapan-Americanos, em Lima-2019, na bocha. Nas paralimpíadas de Londres, em 2012, o cearense conquistou medalha de ouro.

Legenda: Edênia Garcia representará o Estado do Ceará nos Jogos Paralímpicos de Tóquio Foto: Reprodução

Abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio

Na próxima segunda-feira (23), a capital japonesa será palco da abertura oficial das paralimpíadas. O evento está marcado para às 08h (horário de Brasília) e terá transmissão do Grupo Globo (SporTV e Globoplay).

O maior evento paralímpico do mundo reunirá 22 modalidades (confira) na edição de Tóquio. A paralímpiada terá duração de 14 dias, finalizando a edição 2020 – adiada por conta da pandemia da Covid-19 – no dia 05 de setembro.

