Especulado na Seleção Brasileira, Luis Enrique afirma não ter perfil para o cargo

O técnico espanhol Luis Enrique acredita não ser o nome ideal para assumir o comando da Seleção Brasileira. Ele está desempregado desde que deixou a seleção da Espanha após a Copa do Mundo do Catar, em 2022, e chegou a ser especulado como um possível substituto de Tite no comando técnico da Amarelinha.

"Há várias seleções que estão à procura de um treinador. Não creio que eu seja o perfil de técnico para uma seleção com a brasileira. Entra outro perfil de treinador para uma seleção como esta, que eu acredito que não seja o meu. Ninguém do Brasil entrou em contato comigo", comentou o técnico de 52 anos em entrevista à Rádio SER Gijón.

Durante a entrevista, Luis Enrique revelou que recebeu apenas uma "proposta de seleção nacional", nenhuma de clubes. Um dos objetivos dele é trabalhar em uma equipe do Campeonato Inglês, embora entenda que é pouco provável que isso aconteça ainda este ano, para o início da próxima temporada.

"Quero trabalhar lá (na Inglaterra), mas não me vejo no Campeonato Inglês em junho. Eu não iria para qualquer equipe, mas para uma em que eu possa fazer coisas importantes, o que reduz muito os números. Eu não me iludo, porque há muitos candidatos, mas tenho sorte porque minha pessoal me preenche. Se isto se estender e as ofertas não chegarem? Pois é o que há, iria para uma equipe com possibilidades. Isso não significa que não trabalharia na Espanha", disse.

CARREIRA DE LUIS ENRIQUE

Fora de seu país natal, onde treinou Barcelona e Celta de Vigo, além da seleção nacional, teve apenas uma experiência, na Roma, time que comandou na temporada 2011/2012. Assumiu o comando da Espanha em 2018 para o ciclo da Copa do Catar e chegou a deixar o comando depois que sua filha Xana morreu, aos 9 anos. Voltou meses depois e treinou a equipe até a eliminação para a sensação Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo.