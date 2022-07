Erick deixa campo com lesão no ombro em Ceará x Internacional na Arena Castelão

O atacante Erick sentiu uma lesão no ombro esquerdo durante o jogo entre Ceará x Internacional, neste sábado (2), na Arena Castelão, pela 15ª rodada da Série A de 2022. Após uma disputa de bola, o jogador alvinegro sentiu muitas dores no local e foi substituído aos 31 minutos do 1º tempo.

O Diário do Nordeste apurou que o atleta deixou o estádio antes do fim da partida e foi conduzido para um hospital em Fortaleza. O jogador fará uma radiografia para avaliar a possibilidade de fratura.

Na vaga, a comissão técnica acionou Kelvyn. As equipes empataram em 1 a 1 pelo Brasileirão.

Na tabela, o Vovô fica na 13ª posição, com 18 pontos. Na próxima rodada, no sábado (9), visita o Fluminense fora de casa, às 19h. Antes, tem compromisso pelas oitavas da Copa Sul-Americana: encara o The Strongest, da Bolívia, na quarta (6), às 19h15, no Castelão.