Equador x Paraguai pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

A seleção do Equador entra em campo nesta quinta-feira (2), às 18h (horário de Brasília), contra o Paraguai, pela 9ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O duelo acontece no Estádio Casa Blanca, em Quito, solo equatoriano.

Com nove pontos conquistados em seis partidas, o Equador ocupa a 3ª colocação. Os equatorianos são a surpresa da competição até o momento, mas perderam as últimas duas partidas. O Paraguai, por sua vez, ocupa a 6ª colocação, com sete pontos, mas vive um momento de jejum nas Eliminatórias, sem vencer a quatro partidas.

Palpites

Escalação

Equador

Galindez; Preciado, Arboleda, Arreaga e Estupinan; Mena, Mendez, Caicedo e Estrada; Campana e Valencia. Técnico: Gustavo Alfaro.

Paraguai

Silva; Espinola, Balbuena, Alonso e Arzamendia; Angel Romero, Villasanti, Sanchez e Oscar Romero; Almiron e Perez. Técnico: Eduardo Berizzo.

Ficha técnica

Equador x Paraguai - 9ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Estádio Casa Blanca, em Quito (EQU)

Data: 02/09/2021 (quinta-feira)

Horário: 18h (de Brasília)

Transmissão: SporTV e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Andrés Matonte (URU)